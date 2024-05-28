Голкипер «Реала» Куртуа не сыграет за сборную Бельгии на Евро-2024

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не попал в заявку национальной команды на Евро-2024. Вратарь не попал в список футболистов, который был опубликован в соцсетях бельгийской команды.

У Куртуа конфликт с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

В декабре 2023 года Куртуа заявил, что Тедеско его смешит.

Тедеско возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21.

На Евро-2024 Бельгия сыграет в одной группе с Словакией, Румынией и Украиной. Турнир стартует в Германии 14 июня.

Действующим победителем чемпионата Европы является Италия, которая в финале обыграла Англию.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее украинский футболист «Реала» запросил зарплату как у Куртуа.