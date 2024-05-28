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Бузова заявила, что ее бывший муж Тарасов не умеет играть в футбол

Бузова публично пошутила над своим бывшим мужем Тарасовым

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова во время церемонии Winline Герои РПЛ пошутила над свои бывшем мужем Дмитрием Тарасовым, передает Sport24.

Бузова отметила, что Тарасов стал самым медийным футболистом из-за того, что женился на ней.

«Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом. Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру, и при этом остаться медийным», — отметила Тарасова.

Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее Дмитрий Тарасов крестил сына.

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