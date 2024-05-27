Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Теннисист Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2024 («Ролан Гаррос»), одержав победу на старте турнира над представителем Индии Сумитом Нагалом.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5). Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его соперник идет на 95-й строчке.

В рамках матча российский теннисист восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия) — Маркос Хирон (США).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее вторая ракетка мира подтвердил отношения с российской теннисисткой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами