Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2024 («Ролан Гаррос»), одержав победу на старте турнира над представителем Индии Сумитом Нагалом.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5). Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его соперник идет на 95-й строчке.

В рамках матча российский теннисист восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия) — Маркос Хирон (США).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее вторая ракетка мира подтвердил отношения с российской теннисисткой.