Известный тренер заявил, что в России устали от побед «Зенита» в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий, подводя итоги сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ), выразил мнение, что в стране устали от того, что в чемпионате постоянно побеждает петербургский «Зенит». Его слова приводит Metaratings.

«Я понимаю, что страна устала от чемпионств «Зенита». Клуб часто подвергается несправедливой критике как со стороны болельщиков, так и руководителей других клубов. Но я всегда говорю: нужно бороться. С таким «Зенитом» можно бороться и добиваться успеха», — заявил Непомнящий.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее чемпионство «Зенита» назвали Божьим промыслом.