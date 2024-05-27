Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чехия обошла Россию по количеству медалей ЧМ по хоккею

Чехия обошла Россию по числу выигранных медалей на чемпионатах мира по хоккею

close
100%
Eva Korinkova/Reuters

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею 2024 года.

Эта победа позволила чешской сборной выиграть 48-ю медаль мировых хоккейных первенств (включая медали сборной Чехословакии), опередив по данному показателю сборную России, на счету которой 47 медалей, если учитывать награды сборной СССР.

Также Чехия обошла Россию и по медалям, выигранным в период независимости — 14 против 13.

В финальном матче чешская команда оказалась сильнее сборной Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Швеции переиграла национальную сборную Канады. Игра прошла в Праге на «О2 Арене» в присутствии 14 929 зрителей и завершилась победой скандинавской команды со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой».

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами