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Джикия высказался о капитане-сменщике в «Спартаке»

Джикия: я знаю, кто хочет быть капитаном «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник Георгий Джикия, который покинул московский «Спартак», признался, что знает имена футболистов, которые хотят стать капитаном столичного клуба вместо него. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист не стал называть конкретные фамилии, однако отметил, что это достойные игроки.

«Я знаю, кто в клубе хочет быть капитаном – это отличное желание. Несколько ребят, в хорошем плане, горят этим желанием. Так что будет не совсем корректно говорить фамилии – чтобы в будущем у них не было разногласий. Достойные ребята есть. Разберутся», — заявил он.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте.

Ранее тренер «Химок» Талалаев ответил на вопрос о возможном приходе Джикии в команду.

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