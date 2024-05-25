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«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

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Hannah Mckay/Reuters

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити» в финальном поединке Кубка Англии и завоевал трофей.

Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой подопечных Эрика тен Хага со счетом 2:1.

Счет в поединке открыл «Юнайтед», на 30-й минуте игры отличился Алехандро Гарначо. Через девять минут Кобби Майну с передачи Бруну Фернандеша сделал счет 2:0. «Манчестер Сити» сумел отыграть один мяч только за три минуты до конца основного времени поединка — отличился Жереми Деку, которому ассистировал Фил Фоден.

Для «Юнайтед» завоеванный Кубок Англии стал 13-м в истории клуба.

До этого «Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ). Подопечные Хосепа Гвардиолы за 38 туров набрали 91 очко. На втором месте оказался лондонский «Арсенал» (89 баллов), замкнул тройку лучших «Ливерпуль» (82).

«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии не попал даже в топ-5 лучших команд. Подопечные тен Хага финишировали на восьмом месте, набрав 60 баллов. Выше оказались «Ньюкасл Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Ранее «Зенит» в шестой раз подряд выиграл Российскую премьер-лигу.

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