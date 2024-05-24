Игрок «Спартака» отреагировал на назначение Станковича на пост главного тренера команды

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды, отметив, что он является хорошим специалистом, передает «Чемпионат».

«Я помню Станковича футболистом — «Интер», в котором он играл, был фантастическим. Станкович был топ-игроком, много всего знает. Уверен, он сможет передать свой богатый игровой опыт нам», — сказал Медина.

«Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером 16 мая 2024 года. Он приступит к работе с сезона‑2024/25. Контракт с тренером рассчитан на два года.

Ранее Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду» (трижды завоевал с ней золотые медали национального чемпионата), венгерский «Ференцварош» (тоже привел команду к золоту) и итальянскую «Сампдорию».

В бытность игроком Станкович становился чемпионом Италии в составе «Интера» и «Лацио», а также побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «Спартаку» предрекли чемпионство под руководством нового тренера.