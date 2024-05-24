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Павлюченко объяснил, почему ему был неважен приз в 10 млн рублей на шоу

Павлюченко заявил, что не знал о призе в 10 млн рублей на шоу «Титаны»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России, бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему его не интересовал денежный приз в размере 10 млн рублей за победу в шоу «Титаны» на ТНТ.

«Моя главная мотивация — это победить соперника, выиграть у тех людей, с кем приходится соревноваться. Согласившись на проект, я даже не знал, какой выигрыш получит победитель. Я не спрашивал о деньгах, потому что мне это в принципе было неинтересно. Просто хотелось победить и показать в первую очередь самому себе, на что я способен», — сказал Павлюченко.

Также чемпион Европы подчеркнул, что отказался бы от проекта, если бы его заставляли есть червяков или ловить змей.

Однако футболисту было интересно принять спортивный вызов и посоревноваться с другими людьми в выносливости, ловкости и силе.

«Было понятно, что участвуют сильные атлеты. Большинство ребят связаны со спортом», — сказал Павлюченко.

Шоу «Титаны» стартует 26 мая в 21.00 на канале ТНТ. В проекте примут участие 99 сильнейших людей России. Помимо профессиональных спортсменов, это известные актеры, каскадеры, спасатели, цирковые акробаты и фитнес-тренеры.

Ранее тренер «ПСЖ» отказался прийти на прощальный ужин к Мбаппе.

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