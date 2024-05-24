Туктамышева показала грудь в открытом купальнике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографиями с отдыха.

На одном из кадров спортсменка снимает себя сама, позируя в открытом купальнике.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева является серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании и чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее украинская теннисистка надела ярко-розовый купальник, подчеркивающий грудь.