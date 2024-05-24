Пас российского хоккеиста не спас «Даллас» от поражения «Эдмонтону»

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Даллас Старз» в первом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Определить победителя в основное время команды не смогли, три периода завершились со счетом 2:2. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Ойлерз», победную шайбу забросил Коннор Макдэвид, его ассистентами выступили Эван Бушар и Райан Ньюджент-Хопкинс.

В основное время в составе победившей команды отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман. За «Даллас» отличился Тайлер Сегин, который оформил дубль. Во второй заброшенной шайбе его ассистентом выступил российский хоккеист «Старз» Евгений Дадонов.

Таким образом, «Эдмонтон» повел в серии — 1-0. Вторая игра состоится также на площадке «Далласа» и пройдет 26 мая. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

В полуфинале Западной конференции НХЛ «Даллас» в шести матчах одолел «Колорадо Эвеланш», а «Эдмонтон» в семи матчах переиграл «Ванкувер Кэнакс».

Ранее были названы две причины выхода «Далласа» Дадонова в полуфинал Кубка Стэнли.