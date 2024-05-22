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Оздоев рассказал, планирует ли он еще сыграть за сборную России

Оздоев о сборной России: в такой ситуации должны играть молодые

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что за сборную России должны играть молодые футболисты, передает «Чемпионат».

«В такой ситуации должны играть молодые. Чтобы в определенный момент они были готовы вернуться к топ-турнирам. В любом случае национальная команда — это честь страны», — сказал Оздоев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

7 июня подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоится в Минске.

Ранее Валерий Газзаев рассказал, стоит ли продлевать контракт с тренером сборной Валерием Карпиным.

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