Оздоев рассказал, планирует ли он еще сыграть за сборную России

Российский футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что за сборную России должны играть молодые футболисты, передает «Чемпионат».

«В такой ситуации должны играть молодые. Чтобы в определенный момент они были готовы вернуться к топ-турнирам. В любом случае национальная команда — это честь страны», — сказал Оздоев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

7 июня подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоится в Минске.

Ранее Валерий Газзаев рассказал, стоит ли продлевать контракт с тренером сборной Валерием Карпиным.