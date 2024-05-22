Футболист ПАОКа отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

Футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев отреагировал на уход Георгия Джикии из московского «Спартака», отметив, что все когда-то заканчивается, передает «Чемпионат».

«На хорошей ноте или плохой, но оно всегда когда-то заканчивается. Как говорится — и это пройдет. Раз Джикия ушел, то они приняли решение, которое будет лучше для Георгия», — сказал Оздоев.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков.

Ранее был назван идеальный клуб для капитана «Спартака» Джикии.