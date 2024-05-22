Даванков признал провал системы Fan ID

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты России 2024 года Владислав Даванков в интервью Metaratings заявил, что внедрение системы Fan ID на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) серьезно ударило по посещаемости матчей.

По его словам, очевидно, что в текущей формации закон не работает.

«Я однозначно не поддерживаю Fan ID, мы не голосовали за этот законопроект. Время покажет, но как партия мы это не поддержали. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло посмотреть на него еще раз, дать какие-то новые предложения», — заявил Даванков.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов предложить Мусаеву новый контракт.