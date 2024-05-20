Российские фигуристы рассматривают переход в США

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов / Игорь Еременко рассматривает вариант с переходом в сборную США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

29 ноября появилась информация о том, что Морозов и Еременко рассматривает идею сменить спортивное гражданство на французское. Также фигуристы ушли от своего наставника Анжелики Крыловой, с которой работали в сезоне-2023/24. Сообщалось, что фигуристы покинули Россию. Однако осуществить переход в сборную Франции не получилось из-за юридических сложностей.

В завершившемся сезоне-2023/24 Морозов / Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.

Фигуристка имеет тройное гражданство — российское, французское и американское.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее сменившая паспорт российская атлетка оспорила решение о лишении медали Игр.