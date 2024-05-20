Гвардиола расплакался из-за Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции после матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» не смог сдержать эмоций и расплакался из-за вопроса об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа, который покидает «Ливерпуль». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Я буду очень по нему скучать… Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренер. Мы невероятно уважаем друг друга…» — заявил Гвардиола.

Клопп работал в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Клоппа на этом посту сменит нынешний наставник «Фейеноорда» Арне Слот.

19 мая «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд завоевал золотые медали Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль», который в этом сезоне также боролся за победу, замкнул тройку лучших команд по итогам сезона, пропустив вперед лондонский «Арсенал».

Ранее легенда «Ливерпуля» выразил надежду, что Клоппу установят памятник.