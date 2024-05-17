Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гроссмейстер Непомнящий призвал отменить Fan ID

Гроссмейстер Непомнящий назвал Fan ID излишней мерой в российском футболе

close
100%
IMAGO/Norbert Wienold/Global Look Press

Участник двух матчей на первенство мира по шахматам Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает излишней мерой в российском футболе внедрение Fan ID.

По его мнению, подобная инновация лишает болельщиков удовольствия.

«Солидарен с фанатами, которые с лета 2022 года бойкотируют матчи РПЛ. На мой взгляд, внедрение Fan ID — абсолютно излишняя мера. У нас с внедрением Fan ID посещение футбола превратилось чуть ли не в официальное мероприятие. С кучей ограничений. Вдобавок еще и пиво под запретом», — заявил Непомнящий.

По итогам турнира претендентов, где выступал Непомнящий, и который состоялся в Торонто в апреле 2024 года, сильнейшим стал индиец Гукеш Доммараджу. По итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.

Ранее индийца Гукеша Доммараджу назвали фаворитом чемпионского матча с Дин Лижэнем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами