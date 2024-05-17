Гроссмейстер Непомнящий призвал отменить Fan ID

Участник двух матчей на первенство мира по шахматам Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает излишней мерой в российском футболе внедрение Fan ID.

По его мнению, подобная инновация лишает болельщиков удовольствия.

«Солидарен с фанатами, которые с лета 2022 года бойкотируют матчи РПЛ. На мой взгляд, внедрение Fan ID — абсолютно излишняя мера. У нас с внедрением Fan ID посещение футбола превратилось чуть ли не в официальное мероприятие. С кучей ограничений. Вдобавок еще и пиво под запретом», — заявил Непомнящий.

По итогам турнира претендентов, где выступал Непомнящий, и который состоялся в Торонто в апреле 2024 года, сильнейшим стал индиец Гукеш Доммараджу. По итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.

Ранее индийца Гукеша Доммараджу назвали фаворитом чемпионского матча с Дин Лижэнем.