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Экс-арбитр РПЛ рассказал, что у него был конфликт со Слуцким

Экс-арбитр РПЛ Лапочкин о тренере Слуцком: я с ним несколько лет не здоровался

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Кирилл Брага/РИА Новости

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Лапочкин рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что он несколько лед не здоровался с тренером Леонидом Слуцким.

«Первый год я сужу Премьер-Лигу, Леонид Викторович Слуцкий руководит ЦСКА. И он в одном из интервью сказал, что Лапочкин самый худший судья РПЛ. Я был с ним не очень согласен. Я с ним несколько лет не здоровался», — сказал Лапочкин.

Российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкого признали лучшим тренером в Китае.

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