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Стало известно, что грозит футболисту, вместо которого играл его близнец

Юрист Федореев: с игроком, которого заменил близнец, могут разорвать контракт

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ФК «Динамо»

Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал курьезный случай из чемпионата Румынии, где местные СМИ сообщили о выступлениях за бухарестское «Динамо» брата-близнеца заявленного за команду Эдгарда Иэ. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что с игроком могут расторгнуть контракт, а клубу могут грозить технические поражения и снятие очков.

«Нужно смотреть регламент чемпионата Румынии. По общим правилам, это невыполнение обязанности по контракту с клубом. Скорее всего, с него взыщут неустойку, а клуб может прекратить контракт. Теоретически и у клуба будут проблемы, хотя его вины здесь нет. Но клуб не выполнил обязанности по допуску к играм футболиста, с которым был подписан контракт. Скорее всего, команде грозят технические поражения в тех матчах, в которых игрок принимал участие, а также с нее могут дополнительно снять очки. Дисквалифицируют вряд ли, но могут также взыскать штраф», — сказал Федореев.

По информации издания Fanatik, вместо купленного в прошедшее зимнее трансферное окно экс-игрока каталонской «Барселоны» Эдгарда Иэ за команду на протяжении трех месяцев выступал его брат-близнец Эделину Иэ.

Подозрения о подмене у сотрудников клуба появились длительное время назад — игрок все время отказывался общаться на английском языке, демонстрировать свои документы и проходить ДНК-тест, на котором настаивает клуб.

Ранее украинский футболист сообщил о получении российского паспорта.

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