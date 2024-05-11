Названы сильные и слабые стороны «Ванкувера» Михеева и Задорова

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз» «Ванкувер Кэнакс» под руководством Рика Токкета будет рассчитывать на игру в равных составах, в то время как для соперника ключевую роль играет реализация лишнего.

«У «Ванкувера» не самое крутое было меньшинство, честно говоря, по регулярке. Да, оно было неплохое в серии с «Нэшвиллом», но там что большинство, что меньшинство, там на эти неравные составы, по сути, и тем и другим было, почти все равно. Там у «Ванкувера сколько»? 15% было реализации, у Нэшвилла 10%, что ли. Ну, в общем, несерьезно. Поэтому вот, большинство и неравные составы прям для «Эдмонтона» ключевое. Сколько они смогут набрать там. А касательно атаки «Ванкувера», мне кажется, вот Токкет, вообще все звено Петтерссона с Михеевым увел в какие-то оборонительные сугубо действия, оставив на атаку только Миллера, Босера и Сутера. Вот это первое звено. И в атаку работало, по сути, только оно. Иногда еще третье. И поэтому тот же Петтерссон вообще почти растворился в этой серии», — считает Майков.

В составе «Ванкувера» выступают российские нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров. Еще один форвард Василий Подколзин пока не попал в состав ни в одном матче плей-офф. «Кэнакс» ведут в серии до четырех побед со счетом 1-0.

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