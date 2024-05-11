Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сильные и слабые стороны «Ванкувера» Михеева и Задорова

Комментатор Майков: у «Ванкувера» не самое крутое меньшинство

close
100%
Bob Frid/Reuters

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз» «Ванкувер Кэнакс» под руководством Рика Токкета будет рассчитывать на игру в равных составах, в то время как для соперника ключевую роль играет реализация лишнего.

«У «Ванкувера» не самое крутое было меньшинство, честно говоря, по регулярке. Да, оно было неплохое в серии с «Нэшвиллом», но там что большинство, что меньшинство, там на эти неравные составы, по сути, и тем и другим было, почти все равно. Там у «Ванкувера сколько»? 15% было реализации, у Нэшвилла 10%, что ли. Ну, в общем, несерьезно. Поэтому вот, большинство и неравные составы прям для «Эдмонтона» ключевое. Сколько они смогут набрать там. А касательно атаки «Ванкувера», мне кажется, вот Токкет, вообще все звено Петтерссона с Михеевым увел в какие-то оборонительные сугубо действия, оставив на атаку только Миллера, Босера и Сутера. Вот это первое звено. И в атаку работало, по сути, только оно. Иногда еще третье. И поэтому тот же Петтерссон вообще почти растворился в этой серии», — считает Майков.

В составе «Ванкувера» выступают российские нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров. Еще один форвард Василий Подколзин пока не попал в состав ни в одном матче плей-офф. «Кэнакс» ведут в серии до четырех побед со счетом 1-0.

Ранее Панарин установил рекорд «Рейнджерс».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами