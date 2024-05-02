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Тренер Александра Соболева оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Тренер Горбунов: обстановка в «Спартаке» с приходом Слишковича преобразилась

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Владимир Федоренко/РИА Новости

После назначения Владимира Слишковича исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля обстановка в команде преобразилась. Об этом kp.ru рассказал первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов.

«Все говорят – регресс, регресс, дайте играть, и все будет нормально. Они убрали этого попрыгунчика. На бровке теперь стоит спокойный мужик и все работает. <...> И обстановка в команде преобразилась», — сказал он.

Горбунов напомнил, что после смены тренера команда не проиграла ни одной игры. По его словам, теперь «Спартак» может войти в тройку лидеров по итогам чемпионата России.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл столичное «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Зарема Салихова предложила дать Слишковичу шанс на посту тренера «Спартака».

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