Игрок клуба РПЛ рассказал о накопившейся злости на «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков признался, что еще во время игры за молодежную команду мечтал выйти на поле «Газпром Арены». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Помню, еще когда в молодежном составе «Ростова» играл, мы были на «Газпром Арене», смотрели матч между «Зенитом» и «Ростовом», когда Питер выиграл 5:1. Был тогда в шоке от стадиона, от «Зенита», который так мощно играл. Еще с тех пор копилась злость, хотелось сыграть против такого соперника, выйти на «Газпром Арену», — сказал Безруков.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набирают 36 очков и сравниваются с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру.

Ранее сообщалось, что Безрукова могут наказать за шутку о деньгах в российском футболе.