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Игрок клуба РПЛ рассказал о накопившейся злости на «Зенит»

Игрок «Рубина» Безруков: злость на «Зенит» копилась давно

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков признался, что еще во время игры за молодежную команду мечтал выйти на поле «Газпром Арены». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Помню, еще когда в молодежном составе «Ростова» играл, мы были на «Газпром Арене», смотрели матч между «Зенитом» и «Ростовом», когда Питер выиграл 5:1. Был тогда в шоке от стадиона, от «Зенита», который так мощно играл. Еще с тех пор копилась злость, хотелось сыграть против такого соперника, выйти на «Газпром Арену», — сказал Безруков.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набирают 36 очков и сравниваются с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру.

Ранее сообщалось, что Безрукова могут наказать за шутку о деньгах в российском футболе.

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