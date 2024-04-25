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Одна из самых красивых спортсменок России объявила о беременности

Участница ОИ скелетонистка Канакина сообщила о беременности

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yulia.kanakina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участница Олимпийских игр в Пекине российская скелетонистка Юлия Канакина в своих социальных сетях объявила о беременности.

«Большой-маленький секрет. Рада наконец поделиться нашим прекрасным событием. Ваши ставки, сколько нам?» — написала Канакина.

В последние месяцы девушка ничего не публиковала в своих социальных сетях, чем вызвала подозрение у подписчиков.

Канакина начала заниматься скелетоном в 2011 году. В детстве посещала секцию художественной гимнастики, а также занятия по балету.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2011 году, приняв участие в квалификации к Юношеским Олимпийским играм. Стала десятой из одиннадцати участников.

В сезоне 2014 года Канакина на этапах Кубка Европы четырежды становилась 4-й. В 2017 году россиянка выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров. В 2018 году на юниорском чемпионате мира завоевала серебряную медаль. Через год девушке уже покорилась бронза взрослого этапа Кубка мира (Альтенберг).

В 2022 году Канакина принимала участие в Олимпийских играх в Пекине. Россиянка по итогам четырех попыток заняла 11-е место.

Ранее швейцарская футболистка показала фигуру в короткой куртке.

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