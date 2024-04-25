«Колорадо» предрекли успех с Георгиевым в воротах

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», поделился для «Газеты.Ru» своим мнением о голкипере «Колорадо Эвеланш» Александре Георгиеве, которого критикуют за игру на последнем рубеже. По мнению комментатора, уровня россиянина достаточно для победы «Эвеланш» в Кубке Стэнли.

«По вратарскому вопросу «Колорадо» я не очень скептичен. Кубок Стэнли они брали с Кюмпером, прости господи, который сейчас вообще стал бэкапом в «Вашингтоне», и с Павлом Францоузом вообще, который уже, по-моему, только-только объявил, что заканчивает свою энхаэловскую карьеру. Что у них там Георгиев много пропускает – это не только его проблема. Это в целом хоккей «Колорадо», который сам много забивает и дает другим. И на последний матч команд в регулярном чемпионате с 0:7 я бы тоже не ориентировался. «Виннипег» забрал все очные матчи у «Колорадо». В общем, на последние 0:7 ориентироваться точно не стоит, потому что там у «Виннипега» откровенно залетело все вообще, что можно, а «Колорадо», которому особо ничего уже и не нужно было, честно говоря, не особо и старался. Поэтому я думаю, «Колорадо» пройдет дальше, все-таки какого-то запаса мощи им хватит. И «Виннипег» — это не прошлогодний «Сиэтл», который просто тупо закроется и не позволит ничего сделать. «Виннипег» позволит. Много причем, думаю, создать у своих ворот, а дальше уже фактор Хеллибака. Вот переиграют его единолично Маккинон и Рантанен одного? Думаю, скорее всего, да. И матчах в шести, наверное», — считает Майков.

В серии «Колорадо Эвеланш» с «Виннипег Джетс» в первом раунде Кубка Стэнли счет 1-1 после двух игр в Канаде. Следующие две встречи пройдут в Денвере, противостояние продлится до четырех побед одной из команд.

Ранее «Филадельфия» подписала новый контракт с голкипером Иваном Федотовым.