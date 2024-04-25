Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Колорадо» предрекли успех с Георгиевым в воротах

Комментатор Майков: пропущенные шайбы Георгиева – не его проблема

close
100%
NHL

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», поделился для «Газеты.Ru» своим мнением о голкипере «Колорадо Эвеланш» Александре Георгиеве, которого критикуют за игру на последнем рубеже. По мнению комментатора, уровня россиянина достаточно для победы «Эвеланш» в Кубке Стэнли.

«По вратарскому вопросу «Колорадо» я не очень скептичен. Кубок Стэнли они брали с Кюмпером, прости господи, который сейчас вообще стал бэкапом в «Вашингтоне», и с Павлом Францоузом вообще, который уже, по-моему, только-только объявил, что заканчивает свою энхаэловскую карьеру. Что у них там Георгиев много пропускает – это не только его проблема. Это в целом хоккей «Колорадо», который сам много забивает и дает другим. И на последний матч команд в регулярном чемпионате с 0:7 я бы тоже не ориентировался. «Виннипег» забрал все очные матчи у «Колорадо». В общем, на последние 0:7 ориентироваться точно не стоит, потому что там у «Виннипега» откровенно залетело все вообще, что можно, а «Колорадо», которому особо ничего уже и не нужно было, честно говоря, не особо и старался. Поэтому я думаю, «Колорадо» пройдет дальше, все-таки какого-то запаса мощи им хватит. И «Виннипег» — это не прошлогодний «Сиэтл», который просто тупо закроется и не позволит ничего сделать. «Виннипег» позволит. Много причем, думаю, создать у своих ворот, а дальше уже фактор Хеллибака. Вот переиграют его единолично Маккинон и Рантанен одного? Думаю, скорее всего, да. И матчах в шести, наверное», — считает Майков.

В серии «Колорадо Эвеланш» с «Виннипег Джетс» в первом раунде Кубка Стэнли счет 1-1 после двух игр в Канаде. Следующие две встречи пройдут в Денвере, противостояние продлится до четырех побед одной из команд.

Ранее «Филадельфия» подписала новый контракт с голкипером Иваном Федотовым.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами