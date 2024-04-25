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Альфа-Банк поможет развитию сквоша в России

Альфа-Банк поддержит российских профессиональных игроков в сквош

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России, подписав соглашение о спонсорстве, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В рамках партнерства Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования Федерации этого сезона. Первое событие пройдет с 10 по 12 мая в сквош-клубе «Москва».

В Альфа-Банке отметили, что для компании важно поддержать спортивный дух и среди партнеров-предпринимателей.

Так, финансовая организация запустила второй сезон проекта Альфа-Сквош. В рамках проекта партнеры, которые привлекают в банк новых клиентов-предпринимателей, могут бесплатно посещать тренировки по сквошу в своем городе.

Тренировки и итоговые турниры первого сезона одновременно пройдут в лучших сквош-клубах Москвы, Санкт-Петербурга и еще 18 городах России. Полуфинал турнира состоится в Москве, а финал — в Египте.

Руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев рассказал, что компания помогает развитию профессионального спорта в России уже много лет, выступая партнером ключевых соревнований.

«Для нас очень важно поддерживать спорт во всем его многообразии. В 2028 году сквош войдет в программу Олимпийских игр. Мы рады принять участие в популяризации этого спорта по всей стране — и даже среди наших партнеров Альфа-Банка», — отметил топ-менеджер компании.

Напомним, Альфа-Банк уже является спонсором Союза биатлонистов России, Федераций художественной гимнастики, лыжного спорта, сноуборда и Медийной футбольной лиги.

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