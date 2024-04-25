Глава Федерации фехтования России объяснил, почему россияне не поедут на Олимпиаду

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что российские атлеты не поедут на Игры из-за малого количества лицензий, передает «Советский спорт».

«Не заявились, потому что вместо 24 лицензий можно взять только шесть. Разве это справедливо? Мы на двух Олимпиадах подряд брали максимальное количество лицензий. Максимум только у нас было», — сказал Мамедов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее олимпийский чемпион назвал негодяями отстранивших Россию чиновников МОК.