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Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде

Фехтовальщики из России не выступят на Играх в Париже

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Shutterstock

Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что российские фехтовальщики не поедут в Париж на Олимпиаду, передает AFP.

С 26 по 28 апреля в Люксембурге пройдет отборочный турнир по фехтованию, где будут разыграны шесть путевок на Игры.

«К сожалению, не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма, объясняющего это, не поступало», — сказал Скарсо.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут должны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал российских теннисистов послами доброй воли.

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