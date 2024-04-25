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В ФФКР будут рады, если Малинин сменит спортивное гражданство

Глава ФФКР Сихарулидзе: чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Антон Сихарулидзе заявил в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале, что будет рад, если фигурист из США Илья Малинин сменит спортивное гражданство на российское.

«Новоиспеченному чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России. Готовы рассматривать любые предложения», — сказал Сихарулидзе.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

Ранее дед американского фигуриста назвал своего внука русским.

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