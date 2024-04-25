Семак о поражении «Зенита» от «Рубина»: сопернику улыбнулась удача

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от казанского «Рубина», заявив, что казанцам улыбнулась удача, передает пресс-служба команды.

«В первом тайме надежно играли в обороне, но во втором позволили сопернику забить. Имели большое преимущество. Но конвертировать его в голевые моменты мы не смогли. Сопернику улыбнулась удача», — сказал Семак.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После этого матча казанцы набрали 36 очков и сравнялись с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее была названа главная проблема «Зенита».