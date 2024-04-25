Глава РУСАДА Логинова рассказала о чувстве обиды на WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что сотрудники организации испытывают чувство обиды после выпадов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в адрес России, передает ТАСС.

«Мы работаем открыто. Находимся в постоянном диалоге с WADA. Думаю, каждый мой сотрудник. испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которая проводится небольшим штатом, у которого небольшие зарплаты», — сказала Логинова.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

5 февраля 2023 года глава WADA Витольд Банька заявил, что на Игры поедет небольшая группа россиян, которые будут в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме призвали не удивляться угрозам главы WADA в адрес спортсменов.