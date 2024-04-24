Названа причина, по которой действующий обладатель Кубка Стэнли вылетит в первом раунде

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» предсказал выход «Далласа» во второй раунд Кубка Стэнли в противостоянии с действующим чемпионом «Вегасом».

«Вегас» разобранный, как ни крути, в этом сезоне. То есть, да, понятно, это действующий чемпион и все такое, но у них проблем просто огромное количество, которые росли, как снежный ком с момента декабря, наверное. В какой форме там подошел Стоун, тоже непонятно. В прошлом плей-офф было прямо здорово в первом раунде против «Виннипега», сейчас неизвестно. Плюс там очень много есть остальных повреждений. К тому же «Вегас» не сохранил именно вот эту чемпионскую игру образца прошлого сезона. Он ее растерял даже, наверное, по ходу. Они здорово начали, а потом плавно вот катились, катились и катились. То есть та оборона, которой «Вегас» взял Кубок в прошлом году, не думаю, что она вот прямо сейчас на том же уровне. Плюс для «Далласа», который в этом сезоне показал, что он может взламывать что угодно. И какие-нибудь там 1-3-1 от «Лос-Анджелеса», которые, например, для «Ванкувера», кстати, становятся проблемой, для «Далласа» не особо. Он подстроится подо все, во что можно играть. Думаю, «Даллас» проскочит, но тоже небыстро. «Вегас» потягается, конечно, но чемпионские полномочия сложит. 4-2, 4-3. Даже больше на 4-2, наверное, в пользу «Далласа», — уверен Майков.

«Вегас» победил в первом матче серии первого раунда на выезде со счетом 4:3. За «Голден Найтс» голевой передачей отметился российский нападающий Иван Барбашев, а вернувшийся после травмы капитан команды Марк Стоун открыл счет. Евгений Дадонов из «Далласа» провел на льду чуть больше десяти минут и проявить себя не сумел.

Ранее Александр Овечкин вошел в топ-100 по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ.