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Тренер «Локо» одним словом описал своих игроков, перевернувших матч в добавленное время

Тренер Галактионов о победе «Локомотива»: снимаю шляпу перед нашими бойцами

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов похвалил своих подопечных за проявленный характер в матче чемпионата России против «Пари Нижний Новгород». Его слова передает «Матч ТВ».

«Хочется не доводить до таких моментов, побеждать. Ничего не предвещало, но эти два 11‑метровых удара, которые возникли из ничего, бьют по самолюбию команды. То, что было в конце, проявление характера, мужества, сплоченности. Сказал в раздевалке, что большая благодарность парням. Снимаю шляпу перед нашими бойцами. Это показывает, что наша команда с внутренним стержнем», — сказал Галактионов.

24 апреля «Локомотив» одержал волевую победу над «Пари НН» со счетом 3:2. К 75-й минуте москвичи уступали со счетом 0:2. Гол экс-игрока нижегородцев Тимура Сулейманова и два гола в добавленное время Антона Миранчука и Александра Сильянова принесли победу «железнодорожникам».

После этой встречи «Локомотив» обходит «Спартак» и единолично занимает четвертое место в турнирной таблице (41 очко). Красно-белые (38 очков) проведут свой матч 25 апреля против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что тренера «Краснодар-2» Писарева дисквалифицировали на четыре матча.

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