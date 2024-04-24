У ЦСКА заметили существенные кадровые потери перед «Спартаком»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» армейской команде предстоит преодолевать трудности из-за нехватки ключевых игроков.

По его словам, за красно-белых может сыграть позитивная эмоциональная составляющая.

«Не будет Файзуллаева — кадровые потери ЦСКА выглядят существенными перед игрой. «Спартак» наоборот, играет две игры при новом тренере на другом уровне, в особенности последняя игра с «Ростовом» выдалась успешной. У них эмоциональный подъем, видно, что запас внутренних и атлетических ресурсов находится на приемлемом уровне», — заявил Игнатьев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее стало известно, что решит судьбу матча ЦСКА — «Спартак».