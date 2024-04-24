Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У ЦСКА заметили существенные кадровые потери перед «Спартаком»

Тренер Игнатьев заявил, что у ЦСКА есть существенные потери перед «Спартаком»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» армейской команде предстоит преодолевать трудности из-за нехватки ключевых игроков.

По его словам, за красно-белых может сыграть позитивная эмоциональная составляющая.

«Не будет Файзуллаева — кадровые потери ЦСКА выглядят существенными перед игрой. «Спартак» наоборот, играет две игры при новом тренере на другом уровне, в особенности последняя игра с «Ростовом» выдалась успешной. У них эмоциональный подъем, видно, что запас внутренних и атлетических ресурсов находится на приемлемом уровне», — заявил Игнатьев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Ранее стало известно, что решит судьбу матча ЦСКА — «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами