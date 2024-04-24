Тренера Писарева дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на четыре матча Второй лиги главного тренера «Краснодара-2» Николая Писарева. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Николай Писарев был удален за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров. Это второй случай в этом сезоне у главного тренера «Краснодара-2» - речь идет о рецидиве со стороны Писарева. «Краснодар» не отрицал поведения Писарева, передал извинения тренера судьям через начальника команды», — сказал Григорьянц.

Также Писарев получил штраф в размере 125 тыс рублей. Тренера удалили по ходу матча против «Уфы». Его команда уступила со счетом 1:2. В прошлом туре «Краснодар» потерпел поражение от «Мурома» с таким же счетом.

Писарев возглавил вторую команду «Краснодара» в 2023 году. Под его руководством «быки» идут на четвертом месте в золотой группе дивизиона А, набрав 12 очков. Лидирует «Новосибирск», имеющий на семь очков больше.

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