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Директор Медиалиги Кортава рассказал, благодаря кому вылечился от рака

Директор МФЛ Кортава: излечение от рака – заслуга мамы

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Из личного архива Дмитрия Кортавы

Заместитель директора по развитию ФНЛ и операционный директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» рассказал о лечении от рака в больнице.

«Дисциплина: питаешься только здесь, минимум стресса, это не делаешь, то не делаешь. Ну и очень важна внешняя среда. Семья взяла на себя все проблемы, и я ни о чем не думал. Питание – все четко. Таблетки – все четко. Следили, чтобы я все выполнял. Мама все проходила со мной. На фоне того, что прошла она, понимаешь, что у меня – это все ерунда была. Она на фоне этого на нервной почве сама заработала неприятную болячку, но мое выздоровление – и большая ее заслуга. Тупо дисциплина, удача, конечно, и что я занимался спортом – из-за этого у меня сильный организм. Думаю, вот эти составляющие помогли выздороветь. Если ты начнешь мысленно себя внутри сжирать, то будет очень тяжело потом что-то с этим сделать. Но у меня мозг все просто заблокировал, не допускал никаких мыслей. Мне говорили диагнозы, какие-то разновидности, я даже не читал. До сих пор не знаю, как у меня точно диагноз звучит – лейкоз и лейкоз. Врачи знают, знают, как лечить, погнали лечиться. Зачем мне это знать, для чего? Что я могу сделать. Вижу, что идет положительная динамика, зачем что-то менять? Были разговоры о том, чтобы куда-то полететь, мы сели семьей, я говорю: врачи хорошие, лечат, положительная динамика есть. Зачем что-то менять? В общем, лишним голову себе не забивал и мозг не давал мне куда-то в сторону отходить», — рассказал Кортава.

Дмитрию Кортаве был поставлен диагноз рак крови после окончания игровой карьеры. После лечения наступила стадия ремиссии, а через пять лет врачи констатировали выздоровление.

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