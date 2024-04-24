«Локомотив» вырвал победу, уступая 0:2 в матче РПЛ

В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» на своем поле принимал московский «Локомотив» и уступил со счетом 2:3.

В середине первого тайма Николай Калинский реализовал пенальти после фола Ньямси на Кутателадзе в собственной штрафной. В начале второго тайма Калинский сделал дубль с пенальти после фола за опасную игру Александра Сильянова. Пенальтисту пришлось дважды пробивать ворота Ильи Лантратова (после первого удара судья отменил взятие ворот из-за раннего вбегания игроков в штрафную площадь).

За 15 минут до окончания встречи Тимур Сулейманов поразил ворота «Пари НН» после подачи с углового. В добавленное время судья назначил пенальти уже в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый удар реализовал Антон Миранчук. Александр Сильянов принес своей команде победу, исполнив дальний удар в концовке.

После этой встречи «Локомотив» обходит «Спартак» и единолично занимает четвертое место в турнирной таблице (35 очков). Красно-белые (32 очка) проведут свой матч 25 апреля против ЦСКА.

Ранее «Динамо» приблизилось к «Краснодару» после победы в матче РПЛ.