Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» вырвал победу, уступая 0:2 в матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Пари НН», уступая 0:2 по ходу матча

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» на своем поле принимал московский «Локомотив» и уступил со счетом 2:3.

В середине первого тайма Николай Калинский реализовал пенальти после фола Ньямси на Кутателадзе в собственной штрафной. В начале второго тайма Калинский сделал дубль с пенальти после фола за опасную игру Александра Сильянова. Пенальтисту пришлось дважды пробивать ворота Ильи Лантратова (после первого удара судья отменил взятие ворот из-за раннего вбегания игроков в штрафную площадь).

За 15 минут до окончания встречи Тимур Сулейманов поразил ворота «Пари НН» после подачи с углового. В добавленное время судья назначил пенальти уже в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый удар реализовал Антон Миранчук. Александр Сильянов принес своей команде победу, исполнив дальний удар в концовке.

После этой встречи «Локомотив» обходит «Спартак» и единолично занимает четвертое место в турнирной таблице (35 очков). Красно-белые (32 очка) проведут свой матч 25 апреля против ЦСКА.

Ранее «Динамо» приблизилось к «Краснодару» после победы в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами