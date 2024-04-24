Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В тот момент я почувствовала себя меньше, чем человеком»: Грайнер о российский тюрьме

Баскетболистка Грайнер назвала испытанием время в российской тюрьме

close
100%
РИА «Новости»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер вспомнила время, проведенное в российской тюрьме. Ее слова передает Inside the Games.

«Я просто не думала, что смогу пройти через то, через что мне нужно было пройти.

В камере на матрасе было огромное пятно крови. У меня не было ни мыла, ни туалетной бумаги. В тот момент я почувствовала себя меньше, чем человеком. Тогда я думала так: «Ну вот, сейчас будет настоящее испытание. Ты должна делать то, что должна, чтобы выжить», — сказала Гарйнер.

5 марта 2022 года Грайнер была задержана в России при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Несколько месяцев баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменена американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.

После освобождения и возвращения на родину она возобновила профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что Грайнер приостановила карьеру из-за психического здоровья.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами