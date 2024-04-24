«В тот момент я почувствовала себя меньше, чем человеком»: Грайнер о российский тюрьме

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер вспомнила время, проведенное в российской тюрьме. Ее слова передает Inside the Games.

«Я просто не думала, что смогу пройти через то, через что мне нужно было пройти.

В камере на матрасе было огромное пятно крови. У меня не было ни мыла, ни туалетной бумаги. В тот момент я почувствовала себя меньше, чем человеком. Тогда я думала так: «Ну вот, сейчас будет настоящее испытание. Ты должна делать то, что должна, чтобы выжить», — сказала Гарйнер.

5 марта 2022 года Грайнер была задержана в России при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Несколько месяцев баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменена американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.

После освобождения и возвращения на родину она возобновила профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что Грайнер приостановила карьеру из-за психического здоровья.