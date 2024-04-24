Сын Цзю провел девятый бой без поражений и защитил титул чемпиона

В Сиднее (Австралия) состоялся большой боксерский турнир, в котором Никита Цзю, сын Константина Цзю, провел поединок против австралийца Данило Креати и одержал победу единогласным решением судей (100:88, 99:90, 100:89).

Поединок продлился все 10 раундов. Таким образом, на счету Цзю стало девять побед в девяти боях. Креати потерпел второе поражение в карьере при восьми победах.

26-летний Цзю впервые защитил пояс чемпиона Австралии, который является первым в его профессиональной карьере. Он завоевал его в ноябре прошлого года, победив Дилана Биггса техническим нокаутом в пятом раунде. Цзю на несколько лет уходил из бокса ради получения образования, но в 2022 году принял решение вернуться.

Старший сын Константина — Тим также является боксером. В марте 2024 года он потерпел свое первое поражение, уступив представителю США Себастьяну Фундоре. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей. Цзю провел 25 поединков и проиграл первый бой в карьере. Фундора выиграл 21-й бой в карьере при одном поражении и одной ничьей.

Ранее боксер Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере.