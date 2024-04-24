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«С ума сошла?» Тарасова накинулась на экс-фигуристку, обвинившую Слуцкую в допинге

Тарасова призвала привлечь к ответственности Обласову, которая обвинила Слуцкую

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала бывшую российскую фигуристку Кристину Обласову, которая заявила, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая по непонятным причинам стала астматиком, из-за чего получила разрешение на употребление дыхательных препаратов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, ее надо привлечь [к ответственности]», — заявила Тарасова.

Примечательно, что фигуристки некоторое время тренировались вместе в группе Жанны Громовой.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой. В декабре 2023 года спортсменка рассказала о том, что в 43 года получила инвалидность.

Обласова — победительница первенства мира — 2001 среди юниоров.

Ранее Слуцкая ответила на обвинения в употреблении допинга.

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