«С ума сошла?» Тарасова накинулась на экс-фигуристку, обвинившую Слуцкую в допинге

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала бывшую российскую фигуристку Кристину Обласову, которая заявила, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая по непонятным причинам стала астматиком, из-за чего получила разрешение на употребление дыхательных препаратов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, ее надо привлечь [к ответственности]», — заявила Тарасова.

Примечательно, что фигуристки некоторое время тренировались вместе в группе Жанны Громовой.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой. В декабре 2023 года спортсменка рассказала о том, что в 43 года получила инвалидность.

Обласова — победительница первенства мира — 2001 среди юниоров.

Ранее Слуцкая ответила на обвинения в употреблении допинга.