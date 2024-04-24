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Чемпионка мира Слуцкая ответила на обвинения в употреблении допинга

Чемпионка мира Слуцкая заявила, что не знает фигуристку, обвинившую ее в допинге

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в комментарии Sport24 ответила на слова бывшей российской фигуристки Кристины Обласовой, которая заявила, что Слуцкая по непонятным причинам стала астматиком, из-за чего получила разрешение на употребление дыхательных препаратов.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — заявила Слуцкая.

Примечательно, что фигуристки некоторое время тренировались вместе в группе Жанны Громовой.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой. В декабре 2023 года спортсменка рассказала о том, что в 43 года получила инвалидность.

Обласова — победительница первенства мира — 2001 среди юниоров.

Ранее в РУСАДА рассказали, сумели ли выявить причастность третьих лиц к делу Камилы Валиевой.

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