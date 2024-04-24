«Не стоят и мизинца Валиевой»: в России обвинили WADA во вранье

Президент Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев резко отреагировал на заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по разнице в делах российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, и пловцов из Китая, которые за употребления допинга отстранены не были. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«WADA заврались окончательно. Мы, как наивные дети, нарываемся на одно и то же вранье каждый раз. Мы возмущаемся, но нам просто с ними не по пути. А мы пытаемся возмутиться и вспоминаем про Валиеву. Про чистейшего человека! Все WADA за всю историю не стоит и мизинца Валиевой!» — заявил Лайшев.

22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее в США призвали реформировать WADA.