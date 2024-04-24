В Москве прошел фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024

21 апреля в Москве прошел масштабный фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024, в рамках которого состоялись женские и детские забеги, а также соревнования по триатлону на дистанции ⅛. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Всего фестиваль принял более 2000 участников из 142 городов России.

Фестиваль стартовал с триалонной гонки на дистанции ⅛. Участники поэтапно преодолели 380 м плавания, 20,5 км велогонки и 5 км в рамках забега. Трасса гонки пролегала по территории олимпийского комплекса «Лужники». Плавательный этап прошел в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», маршрут велогонки был проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а беговой – в два круга по Лужнецкой набережной. При этом триатлеты могли принять участие не только индивидуально, но и в командах.

«С радостью мы открыли сезон триатлона в России. Старт в Лужниках традиционно объединяет как новичков, так и сильнейших атлетов. Дистанция триатлона 1/8 с одной стороны это возможность попробовать себя в триатлоне, с другой — вызов для представителей «Элиты» побороться за пьедестал. В этом году очень сильный состав вышел на гонку, интересно было следить за борьбой», — заявил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Продолжением фестиваля стал женский забег IRONLADY, в рамках которого девушки пробежали 5 км по дорожкам комплекса Лужники и участку Лужнецкой набережной. Последними на старт вышли юные любители спорта. Для них прошел детский забег STARKIDS, для спортсменов от 0 до 7 лет дистанция составила 500 метров, для атлетов от 8 до 12 лет — 1000 метров.

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