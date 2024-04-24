Овечкин вошел в топ-100 по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 149-ю игру в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сыграв во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Лиги.

По этому показателю он вошел в топ-100 и занял 99-е место, сравнявшись со Скоттом Гомесом и Крисом Летангом.

Среди россиян по матчам в плей-офф НХЛ Овечкин занимает шестое место. В топ-5 входят Сергей Федоров (183), Евгений Малкин (177), Сергей Зубов (164), Павел Дацюк (157) и Игорь Ларионов (150).

Овечкин не сумел набрать очков в двух матчах против «Рейнджерс». Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин объяснил свою ошибку, которая привела к победному голу «Рейнджерс».