Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Рейнджерс» рассказали о действиях против Овечкина

Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт: делаем все возможное, чтобы сдержать Овечкина

close
100%
Seth Wenig/AP

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал, как старается действовать его команда против российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матчах четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Он — игрок, который может изменить ход встречи, и мы помним об этом и делаем все возможное, чтобы сдержать его», — заявил специалист.

Овечкин не сумел набрать очков в двух матчах против «Рейнджерс». Вторая встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в ночь на 24 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. По ходу четвертой голевой атаки клуба из Нью-Йорка Овечкин получил пас от борта на синей линии, но не смог обработать шайбу и допустил перехват соперника, который в несколько передач отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 2-0. Третья игра состоится в Вашингтоне 27 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин объяснил свою ошибку, которая привела к победному голу «Рейнджерс».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами