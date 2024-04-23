«Филадельфия» подписала новый контракт с голкипером Федотовым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании нового контракта с российским вратарем Иваном Федотовым. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

Соглашение российского голкипера с клубом рассчитано на два года на общую сумму $6,5 млн (средняя зарплата $3,25 млн за сезон).

Перед стартом сезона-2022/23 Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. До этого, 3 июля, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропустив 105 шайб.

Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 3:4. Всего он провел в НХЛ три матча, отразив 81,1% бросков при коэффициенте надежности 4,95.

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