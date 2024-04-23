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Легенда ЦСКА назвал имя разочаровавшего его игрока

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что Обляков перестал показывать хорошую игру

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник сборной России Иван Обляков, выступающий за армейский клуб, перестал показывать на поле игру уровня национальной команды.

По его словам, полузащитник столичной команды сбавил в качестве, при этом иногда выдавая полезные действия.

«Обляков тоже перестал показывать добротную игру, которая может годиться для сборной. Ну, играет он, пас отдает, даже с левой ноги иногда пробить может. Но какой-то игры сверхъестественной я у него не вижу на поле абсолютно», — заявил Пономарев.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

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