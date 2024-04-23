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Стало известно, кто виноват в невыходе Малкина в плей-офф НХЛ

Комментатор Майков: тренер «Филадельфии» Торторелла специально слил «Питтсбург»

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков, также выступающий одним из участников подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» обвинил главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллу в том, что тот специально снял вратаря в конце матча с «Вашингтоном», чтобы его команда проиграла, из-за чего в плей-офф Кубка Стэнли не вышел «Питтсбург» Евгения Малкина.

«Мне безумно жаль «Питтсбург» в концовке сезона. Если бы они не знали, что «Вашингтон» уже вышел, они, думаю, тоже могли бы там конкуренцию нехилую составить и пободаться до последнего дня. А «Питтсбург» просто «слил» Торторелла, который прекрасно знал, что «Детройт» перевел игру в овертайм. И просто, ну, он на пресс-конференции сказал, что не знал. Да это вранье чистой воды. Как ты не знаешь? Ты что, не следишь в реальном времени, что ли, за игрой, которая решает там твою судьбу тоже? Он просто снял вратаря, специально, зная, что «Детройт» уже перевел игру в овертайм и «Филадельфии» ничего не светит. Он снял вратаря и «слил» тем самым «Питтсбург». Потому что он вратаря-то снял в какой ситуации? Ну, за три минуты, ладно, окей, это я могу понять. Но у тебя нет контроля в чужой зоне. И вот этот тупейший наброс, даже не наброс, а какое-то просто швыряние шайбы куда-то в направлении створа. Потом Хэтэуэй забыл, как кататься, и «Фила» пропустила в пустые ворота. Поэтому, не знаю, я думаю, что Торторелла это сделал намеренно, чтобы за собой утащить еще и «Питтсбург», — рассказал Майков.

«Вашингтону» Александра Овечкина для выхода в плей-офф требовалась победа в последнем матче сезона против «Филадельфии Флайерз», которая также продолжала борьбу за попадание в Кубок Стэнли. Команде Джона Тортореллы обязательно надо было побеждать в основное время, и она заменила вратаря шестым полевым игроком за три минуты до конца третьего периода при счете 1:1 и пропустила. В результате «Питтсбург» еще до своей последней игры утратил возможность выйти в плей-офф.

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