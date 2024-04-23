Фигурист Куница согласился со статусом «каблука» для Косторной

Российский фигурист Георгий Куница, который выступает в паре со своей супругой Аленой Косторной, рассказал, считает ли себя подкаблучником. Его слова при водит «Матч ТВ».

«Я даже шутил об этом. Стараюсь делать то, что Алена просит, ведь я люблю ее. Если мне нужно помочь своей жене в чем‑то — я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я — «каблук», — заявил Куница.

Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной Елена Буянова объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре 2023 года пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России — 2024 они заняли девятое место.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Куница рассказал, что они с Косторной задумались о детях.