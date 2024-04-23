Экс-капитан «Спартака» Глушаков заявил, что тратит больше миллиона рублей в месяц

Российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь, отметив, что не знает точную сумму.

«Я думаю, да, [больше миллиона рублей]. У меня большая семья. У меня трое детей, жена красивая. Я ничего так — чуть лучше обезьяны», — заявил он.

Глушаков женат на футболистке московского ЦСКА Ксении Коваленко. У пары растет дочь Мила. У Глушакова еще двое дочерей — Валерия и Александра, которые родились в первом браке игрока с Дарьей Глушаковой.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Ранее Глушаков рассказал, что сделал бы с Квинси Промесом на месте «Спартака».