Экс-тренер сборной России высказался против расширения РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Увеличение лиги при нашем календаре и играми в Кубке России будет большой нагрузкой. Есть два-три подготовительных периода, что создает проблемы для иностранных игроков. Расширение РПЛ не принесет пользы», — сказал Бышовец.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 41 балл.

В центральном матче следующего тура сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Игра состоится 25 апреля.

Ранее стало известно имя главного судьи матча ЦСКА — «Спартак».